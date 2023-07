« Je suis très fier de représenter une association dynamique, au service d'associations et d'entrepreneurs dont le seul but est de transmettre aux visiteurs leur passion pour les anciennes voies et les magnifiques ouvrages et paysages dont ils assurent l'exploitation et l'entretien.

Encore davantage à notre époque où la nature est au cœur des priorités de chacun et un enjeu majeur pour notre avenir, cette formidable machine qu'est le vélorail permet à toutes et tous de profiter de magnifiques paysages, en pratiquant une activité touristique « zéro carbone » ! »

Daniel CLARET, Président des Vélorails de France